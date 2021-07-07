الرياضة
الزمامرة يستعيد البحيري
يستعيد نهضة الزمامرة لاعبه ياسين البحيري، في مباراته أمام يوسفية برشيد، التي تنطلق في الخامسة، عصر اليوم (الأربعاء)، ضمن الدورة 26 لبطولة القسم الأول. وتخلف البحيري عن مباراة الدورة الماضية أمام المغرب التطواني، بسبب توقيفه مباراة واحدة، بعدما جمع أربع بطاقات صفراء، تلقى آخرها في مباراة فريقه أمام أولمبيك آسفيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا