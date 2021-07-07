fbpx
حوادث

محاكمة متهم باختلاس الكهرباء

منذ دقيقتين
مثل أمام أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية للصويرة رئيس جمعية مكلفة بتدبير مشروع مائي بالجماعة القروية تكاط التابعة للإقليم نفسه، متهم بالاختلاس وخيانة الأمانة. وذكرت مصادر «الصباح» أن الجمعية التي يرأسها المتهم تكلفت بتدبير المشروع بتفويض من المجلس الجماعي لتكاط، وهو عبارة عن آبار مزودة بعدادات كهربائية والطاقة الشمسية منأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين
زر الذهاب إلى الأعلى