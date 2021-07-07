حوادث
محاكمة متهم باختلاس الكهرباء
مثل أمام أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية للصويرة رئيس جمعية مكلفة بتدبير مشروع مائي بالجماعة القروية تكاط التابعة للإقليم نفسه، متهم بالاختلاس وخيانة الأمانة. وذكرت مصادر «الصباح» أن الجمعية التي يرأسها المتهم تكلفت بتدبير المشروع بتفويض من المجلس الجماعي لتكاط، وهو عبارة عن آبار مزودة بعدادات كهربائية والطاقة الشمسية منأكمل القراءة »
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