حوادث
“السورسي” لهاتك عرض “زوجته”
قضت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، بإدانة شخص والحكم عليه بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ، بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها، من أجل جناية هتك عرض قاصر بدون عنف نتج عنه افتضاض متبوع بحمل. وأوقفت الضابطة القضائية المتهم بعد توصلها بشكاية من الضحية، أكدتأكمل القراءة »
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