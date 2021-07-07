خاص
ثلاثة أسئلة: شهادة دولية
وصلت الشراكة المغربية الصينية في مواجهة كورونا إلى مرحلة نقل تصنيع اللقاحات إلى المغرب، كيف تقيمون هذه الخطوة في ظل اقتراب المغرب من بلوغ مناعة “القطيع” المحدد من قبل منظمة الصحة العالمية في تلقيح 70 في المائة من السكان؟ المبادرة الملكية تأتي تكملة لما قام به الملك بتنسيق مع المسؤولينأكمل القراءة »
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