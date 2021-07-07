الأولى
أثرياء الحشيش في ملفات تبييض الأموال
وسطاء بسبتة ومليلية مهمتهم غسل عائدات المخدرات في النفائس والعملة الصعبة وأفراد شبكات يستغلون الأزمة الاقتصادية لاقتناء عقارات بمدن الشمال استمعت مصالح أمنية ومالية إسبانية إلى عشرات الأشخاص في سبتة ومليلية المحتلتين، يشتبه في تورطهم في تبييض أموال الحشيش في مشاريع عقارية بالمغرب، أغلبهم تجمعهم علاقة بأباطرة المخدرات. وتواجه المصالحأكمل القراءة »
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