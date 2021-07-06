ملف عـــــــدالة
الشعباني: انـهـيـار الـقـيـم
> تفاقمت جرائم العنف ضد الأصول في المغرب، ما هي أسباب ذلك؟ > هناك انهيار قيم بالمجتمع المغربي، كما أن ثمة تغييرا بين التنشئة الاجتماعية وطرق تربية الأجداد في الماضي والأسر حاليا، وتداخلت عوامل أخرى مرتبطة بالإعلام والتكنولوجيا الحديثة وظهور المناهج التربوية الجديدة والاختلاط غير المراقب، وهذه العوامل ساعدت علىأكمل القراءة »
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