أســــــرة
تنظيف
يلجأ الكثير من الأشخاص إلى تنظيف الأذن بطريقة غير صائبة، ما يمكن أن يؤدي إلى تراكم الأضرار، ووصولها إلى مستوى التدخل الجراحي، ويحذر الأطباء من محاولة تنظيف القناة السمعية باستخدام الأعواد ذات النهايات القطنية أو غيرها، إذ يؤثر هذا الأمر سلبا على قدرة الأذن على التنظيف الذاتي الطبيعية، وقد يدفعأكمل القراءة »
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