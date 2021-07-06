حوادث
جنس داخل سيارة يسقط إماما
دورية للدرك ضبطت المشتبه فيه مع عشيقته في وضعية مشبوهة بمنطقة خلاء وجد إمام مسجد، نفسه في موقف لا يُحسد عليه، بعد أن ضبطته مصالح الدرك الملكي بأولاد سعيد، التابعة لسرية سطات، رفقة عشيقته، في حالة تلبس بممارسة الجنس وسط سيارته بمنطقة خلاء. وحسب مصادر “الصباح”، فإن المتهم متزوج اختارأكمل القراءة »
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