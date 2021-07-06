الأولى
شركات لغسل أموال الرشاوي
التحقيق في تحويلات بمليار و700 مليون إلى حسابات ببنوك “أوفشور” تجري سلطات الرقابة المالية أبحاثا مشتركة، تهم حسابات مسؤولين بجماعات ترابية ومؤسسات عمومية لوجود شبهات بالاغتناء غير المشروع. وأفادت مصادر “الصباح” أن التحريات تباشر بتنسيق بين مكتب الصرف ووحدة معالجة المعطيات المالية، بعد التوصل بمعطيات تفيد أن المسؤولين موضوع الأبحاثأكمل القراءة »
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