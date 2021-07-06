حوادث
اعتقال عسكري خدر قاصرا وافتض بكارتها
الضحية اتهمته باحتجازها أسبوعا كاملا وإرغامها على شرب الخمر وتناول أقراص مهلوسة أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، الجمعة الماضي، بإيداع جندي يشتغل بإحدى الحاميات العسكرية بالمنطقة الجنوبية، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي العرجات 2 بسلا، بجرائم التغرير بقاصر والاغتصاب الناتج عنه افتضاض البكارة والتخدير. وأحيل الجندي من قبل عناصرأكمل القراءة »
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