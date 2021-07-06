الرياضة
إقالة شيبا من تدريب آسفي
اجتماع عن بعد أنهى مهامه وفوزي جمال الأقرب لخلافته أنهى المكتب المسير لأولمبيك آسفي مهام سعيد شيبا، على رأس الجهاز التقني للفريق، مباشرة بعد الهزيمة أمام نهضة بركان، أول أمس (الأحد). ووفق معطيات حصلت عليها «الصباح» فإن الرئيس أنور دبيرة دعا أعضاء المكتب إلى اجتماع طارئ، انتهى بإقالة شيبا، بعدأكمل القراءة »
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