وطنية
التنظيم القضائي يعيد الوصاية على القضاء
منح السلطة التنفيذية تحديد الهيكلة الإدارية للمحاكم بنص تنظيمي أثار مشروع قانون التنظيم القضائي، الذي قدمه محمد بنعبد القادر، وزير العدل، أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، بعد ترتيب الآثار على قرار المحكمة الدستورية، نقاشا حادا خاصة في الشق المتعلق بالإدارة القضائية التي لها خصوصية عن باقي الإدارات، ذلك أنأكمل القراءة »
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