حوادث
زوجان يتزعمان شبكة للنصب بسلا
الزوج استعان بزوجته المنقبة للاستيلاء على أموال الراغبين في الرهون والشراء والكراء مثل أمس (الاثنين)، مفوض قضائي مزور، أمام المحكمة الابتدائية بسلا، استعان بزوجته وهي ترتدي الخمار لتفويت عقارات بدون وجه حق واستولى على مبالغ مالية، وبعد إحالته على القضاء تبين أن المنقبة زوجته، في الوقت الذي لم يكشف عنهاأكمل القراءة »
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