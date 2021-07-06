fbpx
أسواق

‎”باب مولاي ادريس” يفتح في البيضاء

منذ ساعتين
فتحت مجموعة متاجر “باب مولاي ادريس”، المتخصصة في منتوجات الصناعة التقليدية الراقية، فرعا جديدا لها بالبيضاء، اختارت له منطقة المعاريف مقرا، لينضم إلى متاجرها في فاس. ويضم المتجر البيضاوي، مجموعة من المنتجات المتنوعة، المستوحاة من عمق التقاليد المغربية الأصيلة، مثل “سرغينة” و”العود القماري” و”الطرز” والعطور المصنوعة من “الزهر” أو منأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ ساعتين
زر الذهاب إلى الأعلى