أسواق
”باب مولاي ادريس” يفتح في البيضاء
فتحت مجموعة متاجر “باب مولاي ادريس”، المتخصصة في منتوجات الصناعة التقليدية الراقية، فرعا جديدا لها بالبيضاء، اختارت له منطقة المعاريف مقرا، لينضم إلى متاجرها في فاس. ويضم المتجر البيضاوي، مجموعة من المنتجات المتنوعة، المستوحاة من عمق التقاليد المغربية الأصيلة، مثل “سرغينة” و”العود القماري” و”الطرز” والعطور المصنوعة من “الزهر” أو منأكمل القراءة »
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