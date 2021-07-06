الرياضة
الوزارة تحتوي تمرد ملاكمي الأولمبياد
هددوا بعدم المشاركة في تجمع روسيا إلى حين توصلهم بمستحقاتهم اضطرت وزارة الثقافة والشباب والرياضة إلى التدخل، من أجل وقف تهديدات ملاكمي المنتخب الوطني، من السفر إلى روسيا لإجراء تجمع إعدادي، استعدادا للألعاب الأولمبية، المقرر إجراؤها في الفترة بين 23 يوليوز الجاري و9 غشت المقبل بطوكيو. وعلمت “الصباح”، أن الوزارةأكمل القراءة »
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