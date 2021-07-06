الرياضة
أسود القاعة يواجهون صربيا ببلغراد
المحترفون حاضرون في معسكر العيون وهنيش يمثل التحكيم المغربي بمونديال ليتوانيا سيخوض المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة مباراة إعدادية أمام نظيره الصربي في 26 يوليوز الجاري ببلغراد، في سياق استعداداته لنهائيات كأس العالم بليتوانيا في شتنبر المقبل. وكشفت مصادر مطلعة، أن الجامعة توصلت إلى اتفاق نهائي مع نظيرتها الصربية،أكمل القراءة »
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