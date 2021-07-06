الرياضة
“السوبر الأوربي” الموسم المقبل
رئيس جوفنتوس يقول إن النزاع القانوني مع «يويفا» في الطريق الصحيح أصر أندريا أنييلي، رئيس جوفنتوس الإيطالي، أن مشروع “السوبر الأوربي” لم ينته بعد، وأن الإجراءات القانونية من أجل تأكيد شرعيته، في الطريق الصحيح، ملمحا إلى تنظيم أول دورة الموسم المقبل. وأوضح رئيس جوفنتوس، في مؤتمر صحافي أن ناديه وريالأكمل القراءة »
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