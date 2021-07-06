وطنية
مفاجآت في لوائح “بيجيدي”
منهزمون في انتخابات داخلية يلوحون بتقديم الاستقالة ورباح يتصدر لائحة القنيطرة هدد العديد من منخرطي العدالة والتنمية، ممن لم تسعفهم نتائج انتخابات لجان الترشيحات، بتقديم استقالتهم من الحزب، احتجاجا على الكولسة وتصفية الحسابات. واحتل عزيز رباح، بشكل فاجأ الجميع، المركز الأول خلال اجتماع لجنة الترشيحات الإقليمية، لكي يقود لائحة الحزبأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا