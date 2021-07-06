الأولى
تحزب الفنانين… “راس الجمل والجمال”
مشاهير ارتموا في أحضان أحزاب لخطب ودها قبيل الانتخابات ظلت العلاقة بين الفاعل السياسي والفنان بالمغرب على امتداد عقود، مشوبة بالحذر والتوجس، وتتأرجح بين رغبة السياسي في الاستفادة من نجومية وشهرة الفنان وتوظيفها لصالح مشروعه السياسي والانتخابي، وبين تخوف الفنان من التعرض للاستغلال. ولم يكن خافيا على المتتبعين تعاطف فنانينأكمل القراءة »
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