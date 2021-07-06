الرياضة
المولودية يطوي ملف النفاتي
أعلن مولودية وجدة نهاية الخلاف بين بيرنار كازوني مدرب الفريق واللاعب آدم النفاتي. وأوضح مولودية وجدة في بلاغ أول أمس (الأحد)، أن محمد هوار، رئيس الفريق عقد لقاء بين كازوني والنفاتي، و قرر عدم معاقبة اللاعب، وحل الخلاف وعودته للتداريب رفقة زملائه، بعد غيابه عن الملاعب، ثلاث مباريات كاملة .أكمل القراءة »
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