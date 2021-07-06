وطنية
عجلات “ولاد زيان” تعود للدوران
بعد إغلاق قارب سنة ونصف السنة تسبب في أضرار للمهنيين والتجار والمسافرين أفرجت الجماعة الحضرية للبيضاء عن قرار إعادة تشغيل محطة «ولاد زيان» الطرقية، بعد إغلاق تواصل منذ مارس 2020، تنفيذا لتعليمات صارمة للحكومة قضت بوقف الحركة بهذا المرفق الحيوي، خوفا من تفشي جائحة كورونا. وسمع، في الساعات الأولى، منأكمل القراءة »
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