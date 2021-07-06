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ارتفاع مخيف بطنجة
ارتفعت في السنوات الأخيرة بطنجة والمدن الشمالية عامة، معدلات جرائم الاعتداء والقتل ضد الأصول، التي يصل بعضها إلى حد تقطيع الجثث والتمثيل بها بطرق بشعة، ويكون أبطالها أبناء «مساخيط» نزعت من قلوبهم الرحمة، وتحولوا إلى سفاحين يشهرون أسلحتهم في وجوه آبائهم وأمهاتهم، ويقومون بقتلهم على طريقة أفلام الرعب مع سبقأكمل القراءة »
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