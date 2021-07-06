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قتل الأصول… الجرائم المرعبة
أكثرها ناتج عن الإدمان والأمراض النفسية وأرواح آباء أزهقت ببشاعة هناك جرائم لا يقتنع المجتمع بالعقوبات التي تصدرها المحاكم لردعها، بل تتحول المطالب إلى البحث عن وسائل أخرى للعقاب تكون أشد وآلم، وضمن تلك الجرائم ما يسمى بقتل الأصول، أي عندما يتحول الأبناء إلى مزهقي أرواح من ولدوهم وربوهم، وأفنواأكمل القراءة »
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