ملف عـــــــدالة
آباء ضحايا بطش الأبناء بدكالة
شهد إقليم الجديدة ومنطقة دكالة بصفة عامة، في الآونة الأخيرة، العديد من جرائم القتل، كان ضحيتها آباء وأمهات نتيجة بطش أبنائهم، ما أدى إلى إزهاق أرواح بريئة، بسبب تصرفات طائشة ومطالب مبالغ فيها. من بين جرائم القتل التي عرفتها منطقة دكالة، والتي اهتز لها الرأي العام المحلي، قتل ابن لوالدهأكمل القراءة »
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