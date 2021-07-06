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وطنية

العنصر يهاجم صيغة التنظيمات الشبابية

منذ ساعتين
امحند العنصر
عبر امحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، عن طموحه في أن يستعيد موقعه في الانتخابات المقبلة، ضمن الأحزاب الثلاثة الأولى. وأوضح العنصر أن إشكالية استعادة الثقة في الأحزاب خاصة من الشباب، تطرح ضرورة اعتماد خطاب الصراحة مع المغاربة، وتوضيح كيفية المصالحة مع الأحزاب، قائلا” بعد 70 سنة على الاستقلال، مازلناأكمل القراءة »


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منذ ساعتين
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