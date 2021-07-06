حوادث
التحقيق في اعتداء مجهول على طبيب بتازة
فتحت الشرطة القضائية بتازة، تحقيقا في اعتداء مجهول على طبيب بقسم المستعجلات بمستشفى ابن باجة، أثناء أداء عمله، قبل أن يفر إلى وجهة مجهولة. واستمعت للضحية واستعانت بتسجيلات كاميرات المراقبة، لتشخيص هوية المعتدي وإيقافه وتقديمه إلى العدالة لاتخاذ المتعين قانونا. وكان الطبيب يباشر عمله ليلا قبل أن يباغته المعتدي فيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا