الصباح الفني
فنانون يحلمون بالألوان
يحتضن رواق “ليفينغ فور آرت” بالبيضاء، ابتداء من السبت المقبل وإلى غاية 7 غشت المقبل، معرضا جماعيا بعنوان “الحلم بالألوان”. وحسب ورقة تقديمية للرواق، فإن المعرض سيقدم أعمالا تشكيلية لنخبة من الفنانات والفنانين من مختلف الأجيال ، في هذه التظاهرة الفنية التي تتميز بجاذبية الحلم الملون بمشاعر الذاكرة والهوية. وأضافتأكمل القراءة »
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