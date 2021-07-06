حوادث
الإشكالات المرتبطة بمهام قضاة تطبيق العقوبات
التزايد المتواتر في عدد نزلاء المؤسسات السجنية يؤثر سلبيا على طريقة مسايرة هاته القضايا (3/1) بقلم: ميلود ضومير* تشكل مرحلة التنفيذ العقابي إحدى أهم المراحل التي تتكون منها السياسة العقابية الحديثة، حيث يتم فيها محاولة تحقيق الهدف من الجزاء الجنائي والمتمثل في إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليه، وتتجه المعاملة العقابيةأكمل القراءة »
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