حوادث
“الخيل” توصل نائب عمدة للقضاء
اتهمه مسيرو نادي الفروسية بسيدي عثمان بالتلاعب في لوائح منخرطين لحسابات خاصة جرت «الخيول» رئيس مقاطعة بالبيضاء ونائب العمدة إلى القضاء على بعد أيام من انتهاء ولايته، ومعه بعض الأشخاص الذين ادعوا صفة منخرطين في نادي الفروسية بسيدي عثمان خلال ندوة صحافية ترأسها المسؤول نفسه، وقال فيها إنها نظمت بدعوةأكمل القراءة »
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