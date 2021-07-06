أســــــرة
72 ساعة
إن تمزق طبلة الأذن (انثقاب الغشاء الطبلي)، هو ثقب أو شق في النسيج الرقيق، الذي يفصل قناة الأذن عن الأذن الوسطى (طبلة الأذن). ويمكن أن يؤدي تمزق طبلة الأذن إلى فقدان السمع، كما يمكنه جعل الأذن الوسطى عرضة للعدوى. وتشفى أغلب تمزقات طبلة الأذن خلال 72 ساعة في الحالات العادية،أكمل القراءة »
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