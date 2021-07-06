الرياضة
زياش يقترب من ميلان
بات انتقال الدولي المغربي حكيم زياش، إلى ميلان، معارا من تشيلسي، أقرب من أي وقت مضى، بعد اتفاق بين اللاعب والفريق الإيطالي. وذكرت الصحف الإيطالية، أن الصفقة ستكلف ميلان 10 ملايين أورو، وستدوم موسما رياضيا واحدا، دون أحقية شراء العقد في نهاية فترة الإعارة. ولم يلعب زياش مباريات كثيرة معأكمل القراءة »
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