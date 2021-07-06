أســــــرة
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< يمكن أن تشمل أعراض التهاب الأذن تغيرات في السمع والدوخة والألم. تكون العدوى أكثر شيوعا في الأذن الوسطى والأذن الخارجية، وغالبا ما تكون التهابات الأذن الداخلية أقل شيوعا، وأحيانا تكون علامة على وجود حالة مرضية أخرى. < قد تحدث التهابات الأذن بسبب الفيروسات أو البكتيريا، وهي أكثر شيوعا لدىأكمل القراءة »
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