الرياضة
لجنة النزاعات تنصف الفتح
قضت لجنة النزاعات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بأداء المولودية الوجدية 120 مليون سنتيم للفتح الرياضي، قيمة ما تبقى في ذمته من صفقة انتقال آدم النفاتي. وعلمت “الصباح”، أن المولودية الوجدية ملزم بأداء 120 مليونا إلى الفتح الرياضي، وهي قيمة ما تبقى من صفقة آدم النفاتي، إذ بلغت فيأكمل القراءة »
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