مجتمع
تقرير يفضح التمييز بين مرضى “كوفيد”
كشف تقرير المهمة الاستطلاعية حول وضعية قطاع الصحة بجهة فاس مكناس، فضائح تستدعي مراجعة منظومة الصحة العمومية بشكل شمولي، وفي أسرع وقت قبل فوات الأوان. وأكد التقرير، الذي عرض أخيرا، من قبل أعضاء لجنة التعليم والثقافة بمجلس المستشارين، بمشاركة خالد أيت الطالب، وزير الصحة، وجود مؤشرات عدم تكافؤ الفرص بينأكمل القراءة »
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