الرياضة
هل يغادر البنزرتي الوداد؟
المدرب طلب مهلة والترجي يدخل على الخط والفريق الأحمر يفاوض الجزائري سعيود طلب فوزي البنزرتي، مدرب الوداد الرياضي، من المكتب المسير مهلة للتفكير قبل الحسم في مستقبله مع الفريق. وتسعى إدارة الوداد جاهدة إلى إقناع البنزرتي بالاستمرار، حفاظا على الاستقرار التقني الذي افتقده النادي خلال السنوات الأخيرة. ويحاول الترجي التونسيأكمل القراءة »
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