الأولى
الفرار يورط قاضي خنيفرة المعتقل
شرعت قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة باستئنافية الرباط، في الاستماع إلى المتهمين ضمن شبكة تهريب المخدرات، التي يتزعمها جزائري يقيم بمراكش، متورط فيها نائب لوكيل الملك، بابتدائية خنيفرة، والمتابع فيها في حالة اعتقال من أجل المساهمة في الارتشاء بتقديم مبالغ مالية لموظفين عموميين للقيام بأعمال غير مشروعة ومحاولة نقل المخدرات والاتجارأكمل القراءة »
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