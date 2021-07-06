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الذكـور أكثـر المتورطيـن

منذ ساعتين
الإدمان والمرض النفسي سبب نسبة كبيرة من جرائم الأصول وفتاة قتلت والدها في لحظة غضب سقط آباء وأمهات ضحايا أبنائهم في حوادث مؤلمة تعددت أسبابها وتنوعت حيثياتها وظروفها. نسبة مهمة منها سببها إدمان الجناة على المخدرات أو مرضهم النفسي، وأخرى وقعت دون نية إيذاء في نقاشات بسيطة تحتد وتتطور إلىأكمل القراءة »


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منذ ساعتين
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