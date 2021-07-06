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اعتقال إسباني متهم باغتصاب قاصر
أحالت عناصر المصلحة الاقليمية للشرطة القضائية بالجديدة، أول أمس (الأحد) على أنظار الوكيل العام بمحكمة الاستئناف، في حالة اعتقال، إسبانيا يبلغ من العمر 29 سنة مزدادا ببرشلونة يعمل تاجرا. وجاء إيقافه على خلفية اتهامه بهتك عرض قاصر أفضى إلى افتضاض بكارتها. وجاء اعتقاله من قبل العناصر الأمنية بناء على شكايةأكمل القراءة »
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