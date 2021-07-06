اذاعة وتلفزيون
“نكتاشفو بلادنا” في موسم جديد
“دوزيم” أعادته إلى برمجتها للترويج للسياحة الداخلية تشرع القناة الثانية “دوزيم”، اليوم (الثلاثاء)، في بث حلقات الموسم الثاني من البرنامج التلفزيوني “نكتاشفو بلادنا”، الذي يهدف إلى الترويج للسياحة الداخلية. وسيتكلف، مرة أخرى، هشام مسرار وابتسام كتيبي، بتقديم فقرات البرنامج في نسخته الجديدة، علما أنه سيعرف مشاركة أسماء فنية جديدة. وحققأكمل القراءة »
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