حوادث
اختلاس يورط مسؤولي ودادية
53 منخرطا اشتكوا رئيسها وأمين مالها لابتدائية فاس وقدموا شكاية موازية لقسم جرائم الأموال استدعت ابتدائية فاس، رئيس وأمين مال ودادية سكنية، إلى جلسة صباح الاثنين 12 يوليوز الجاري، لمساءلتهما حول تهم «النصب وخيانة الأمانة واختلاس أموال» المنسوبة إليهما من قبل أعضائها المنخرطين الذين تقدموا في مواجهتهما بمقال افتتاحي سجلأكمل القراءة »
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