مجتمع
السلطات تفشل في تحرير شاطئ ” كيمادو”
لم تفلح سلطات الحسيمة في تحرير شاطئ ” كيمادو « بالحسيمة من ” الشمسيات والكراسي. واستجابت السلطات ذاتها إلى نداءات السكان وبعض نشطاء موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك «، إذ قامت بحملة تمشيط، السبت الماضي، لتحرير الشاطئ من سماسرة الشمسيات والكراسي، قبل أن تعود الظاهرة لتؤثث رمال الشاطئ. وقالت مصادر مطلعة،أكمل القراءة »
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