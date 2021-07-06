أسواق
تطور في السلوك الاستهلاكي بعد كورونا
دراسة أكدت أن الوباء ساهم في زيادة معاملات التجارة الإلكترونية في المغرب بـ43 في المائة كشف ثمانية أشخاص من أصل عشرة (81 في المائة) مستجوبين في إطار دراسة حديثة لشركة “ساس”، الرائدة في مجال البرمجيات والخدمات الابتكارية، أن تجربة الزبناء الخاصة في الشراء بإفريقيا، سجلت تحسنا ملحوظا منذ بداية الأزمةأكمل القراءة »
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