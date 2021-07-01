انتقال وشيك لأشرف حكيمي إلى “باري سان جيرمان”

ذكرت الصحيفة الرياضية الفرنسية (ليكيب) أن انتقال الدولي المغربي أشرف حكيمي من إنتر ميلان إلى “باري سان جيرمان” بات وشيكا.

وكتبت اليومية الفرنسية في مقال نشر مساء أمس الأربعاء على موقعها الإلكتروني، أن “باري سان جيرمان” و”إنتر ميلان” يقتربان أكثر في الساعات الأخيرة بشأن انتقال أشرف حكيمي.

وأشار المصدر ذاته إلى “أن انضمام المدافع المغربي البالغ من العمر 22 عاما يعتبر وشيكا من قبل مقربين من الموضوع”.

وأبرزت أن الانتقال قد يكتمل بشكل نهائي هذا الأسبوع بعد الفحص الطبي المعتاد، مضيفة أنه “يتوقع أن يدفع فريق العاصمة الفرنسية حوالي 60 مليون يورو، بالإضافة إلى بعض المكافآت”، لتأمين خدمات المدافع المغربي.

وبحسب وسائل إعلام، فقد أكد جوزيبي ماروتا، أحد قادة النادي اللومباردي في تصريح لـ “سكاي إيطاليا” مغادرة حكيمي إلى العاصمة الفرنسية.

وقال إن صفقة “بيع حكيمي بصدد الانتهاء. حيث يتوقع استكمالها خلال 24 ساعة”.

ووفقا لمعلومات من RMC Sport، سينضم لاعب بوروسيا دورتموند السابق وريال مدريد اليوم الخميس، للنادي الباريسي مقابل مبلغ 60 مليون يورو بموجب عقد يمتد لخمسة مواسم، أي حتى يونيو 2026.