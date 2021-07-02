خاص
المطلوب لجنة وزارية لتنزيل المخطط الجهوي
يوسف بلقايد فاعل اقتصادي أكد أن جهة سوس ماسة ستتحول إلى قطب تنموي متكامل اعتبر يوسف بلقايد، فاعل اقتصادي بالجهة، أن المشاريع التي أشرف جلالة الملك على إطلاقها والسهر على تنفيذها، ستحدث نقلة نوعية للنسيج الاقتصادي والاجتماعي بالمنطقة، مشيرا إلى أن رفع هذا التحدي يتطلب تشكيل لجنة وزارية مشتركة تضمأكمل القراءة »
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