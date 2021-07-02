الرياضة
كواليس الفرق
الرجاء الرياضي بات أنس الزنيتي، قريبا من تجديد عقده مع الرجاء الرياضي، حارسا لمرماه، بعد نهايته متم يونيو الماضي. وطلب الزنيتي التوصل بجزء من مستحقاته المالية العالقة، قبل الموافقة على التجديد، إذ أصرت إدارة الرجاء على الاحتفاظ به، نظرا للمستوى الذي يقدمه في مباريات الفريق الأخيرة. الجيش الملكي علمت «الصباح»أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا