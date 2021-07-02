الرياضة
جيد مرشح للديربي
علمت «الصباح» أن اللجنة المركزية والمديرية الوطنية للتحكيم رشحتا رضوان جيد لقيادة الديربي، الذي يجمع الرجاء والوداد، غدا (السبت)، بملعب مركب محمد الخامس بالبيضاء، لحساب الدورة 25 من منافسات البطولة. وكشف مصدر مطلع أن المديرية تفضل جيد للديربي، بالنظر إلى قدرته على قيادته إلى بر الأمان. وحسب المصدر نفسه، فإنأكمل القراءة »
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