حوادث
إيقاف شرطي بحوزته سكينان
كان في حالة سكر وقام بدورات استعراضية وفرقة العصابات بسلا أطاحت به أحالت الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية لسلا الجديدة، على وكيل الملك، الثلاثاء الماضي، شرطيا في حالة اعتقال، عثر بحوزته على سكينين ومخدرات، قصد استنطاقه في الجرائم المنسوبة إليه، بعدما خضع لإجراءات الحراسة النظرية، بتعليمات من ممثل النيابةأكمل القراءة »
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