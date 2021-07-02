وطنية
رفع التقاعد إلى 63 سنة في النظام الجماعي
قدمت الحكومة مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف، بمثابة قانون المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد، يحدد بموجبه سن 63 سنة للإحالة على التقاعد، بالنسبة إلى المنخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. ويقضي المشروع، الذي قدم أمس (الخميس)، في مجلس الحكومة، برفع سن التقاعد للمنخرطين إلى السنأكمل القراءة »
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