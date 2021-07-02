وطنية
حصيلة الحكومة تغضب وزراء
الأغلبية متخوفة من انحياز رئيس الحكومة إلى وزراء حزبه اشتد الخلاف بين الوزراء حول الكيفية التي سيقدم بها سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، حصيلتهم طيلة الولاية الانتدابية في جلسة منتظر عقدها، الثلاثاء المقبل، بمجلس النواب، وفق ما أكدته مصادر “الصباح”. واتهم وزراء، حسب إفادة المصادر، رئيس الحكومة بالتسرع في إنجازأكمل القراءة »
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