الصباح الفني
خير و”الحكرة”
أثارت الممثلة فاطمة خير، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيه تحدثت فيه عن شعورها بـ”الحكرة”، في الوقت الذي فرضت فيه السلطات الحجر الصحي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد. وقالت خير في الفيديو الذي تدوول على نطاق واسع، إن جائحة كورونا أماطت اللثام عن المعاناة التي يعيشها العديدأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا